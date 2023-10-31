Китай отменяет требование декларации здоровья при въезде в страну

Декларация о состоянии здоровья, которая требовалась от иностранных граждан при въезде в Китай с начала пандемии коронавируса, будет отменена 1 ноября, сообщает главное таможенное управление страны.
"В соответствии с положениями "Закона о пограничном здравоохранении и карантине Китайской Народной Республики" и правилами его реализации с полуночи 1 ноября 2023 года граждане при въезде и выезде из республики будут освобождены от заполнения декларации о состоянии здоровья", - говорится в сообщении.
Также путешественникам не потребуется получать специальный QR-код для въезда в Китай.
Как отметили в ведомстве, заполнять декларацию будут только пассажиры с симптомами инфекционных заболеваний. Например, с кашлем, высокой температурой, сыпью.
С 30 августа Китай не требует отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников.
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