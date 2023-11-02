Франция готова поддержать усилия Узбекистана в вопросе вступления в ВТО

Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмманюэль Макрон провели переговоры, французский лидер заявил о поддержке процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Выражена готовность Франции к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления нашей страны в ВТО и скорейшего подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", - отметила пресс-служба.

В ходе переговоров президенты обсудили вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества и договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

Было подчеркнуто, что в последние годы узбекско-французские отношения динамично развиваются по всем направлениям, кратно вырос товарооборот и количество совместных предприятий. Портфель активных и перспективных инвестиционных проектов превысил 10 млрд евро. С Французским агентством развития осуществляется программа стратегического сотрудничества на 1 млрд евро.

Приоритетными отраслями кооперации с французскими компаниями президент Узбекистана обозначил добывающую отрасль, переработку стратегических сырьевых ресурсов, энергетику.

"В качестве приоритетных отраслей кооперации глава нашего государства обозначил добывающую отрасль, переработку стратегических сырьевых ресурсов, строительство гибридных, солнечных и ветряных электростанций, модернизацию систем водоснабжения, внедрение умного сельского хозяйства, развитие городской и транспортной инфраструктуры, туризм", - сообщила пресс-служба узбекского лидера.

В ходе переговоров президентов в расширенном составе с участием делегаций двух стран обсуждалось продвижение делового партнерства. В частности, объявлено о запуске узбекско-французской Торговой палаты и планируемом открытии офиса агентства Business France в Ташкенте.

Макрон, накануне прибывший в Самарканд, совершает официальный визит в Узбекистан.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (предшественник ВТО) в июне 1994 года, в 1998 году создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО, деятельность которой была позднее приостановлена. В 2017 году власти страны возобновили работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление в организацию. Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.