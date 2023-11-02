Председатель Еврокомиссии назвала условия обеспечения безопасного ИИ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что гарантии "понимания и снижения рисков", связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ), должны основываться на четырех условиях, которые она назвала в четверг.
"Во-первых, нам нужно процветающее и независимое научное сообщество, оснащенное средствами для оценки систем искусственного интеллекта. Им необходимо государственное финансирование и доступ к лучшим суперкомпьютерам", - заявила председатель ЕК, выступая в Великобритании на первом саммите по безопасному использованию ИИ.
Во-вторых, по мнению фон дер Ляйен, "необходимо разработать международно признанные процедуры и стандарты тестирования безопасности ИИ".
В-третьих, "должна существовать стандартная процедура, согласно которой о каждом значительном инциденте, вызванном ошибками или неправильным использованием ИИ, будет сообщаться и будут приниматься меры".
В качестве четвертого условия, полагает глава ЕК, следует создать "надежную международную систему оповещений".
"Эти четыре столпа должны составлять эффективную систему управления. В основе всего этого должна лежать культура ответственности. Для частных субъектов это означает один общий принцип: чем больше возможностей модели ИИ и сопутствующих рисков, тем выше ответственность", - объяснила председатель Европейской комиссии свой подход.
Баку обещает адекватный ответ на недружественные действия в отношении Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Багдаде вручил верительные грамоты президенту Ирака
Минобразования отбирает подрядчика восстановления Реальной школы в Шуше
Чистая прибыль ConocoPhillips в III кв. упала в 1,6 раза из-за снижения цен
Китайская Foran Energy договорилась о покупке 0,9 млн т СПГ/г с будущего завода в США на 20 лет
Китайская Foran Energy договорилась о покупке 0,9 млн т СПГ/г с будущего завода в США на 20 лет
Минобразования Азербайджана направит около 6,4 млн манатов на строительство яслей и школы в Гяндже и Агдаме
Агентство социальных услуг направит около 2,7 млн манатов на закупку около 200 автомобилей для инвалидов
Власти Азербайджана в 2024г выделят 35 млн манатов на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших более 20 лет
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Генуэзским университетом Италии
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире