Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8243 RUR   0.0184 GBR   2.1047 TRY   0.0598

Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

Карабах 04.11.2023 15:06

В результате взрывов мин во время сельхозработ в Карабахе и В.Зангезуре погибли 7 человек – глава Минсельхоза Азербайджана

В результате взрывов мин во время сельскохозяйственных работ на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз) погибли семь человек, еще восемь - получили ранения, заявил министр сельского хозяйства страны Меджнун Мамедов.

«По данным Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), по сей день во время сельскохозяйственных работ на освобожденных территориях произошло 10 инцидентов, когда в результате взрывов мин погибли семь человек, восемь – получили ранения», - сообщил в ходе общественных слушаний в Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана Мамедов.

По его словам, загрязненность минами этих территорий настолько высока, что, несмотря на все меры безопасности, инциденты неизбежны.

Мамедов сообщил, что «на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз) во время оккупации были вырыты траншеи и построены укрепления протяженностью 2000 километров и площадью около 4,2 тыс. га, в результате чего земли подверглись сильной антропогенной эрозии», «кроме того, эрозии способствовали заложенные здесь мины и неразорвавшиеся боеприпасы». Посевные угодья, сильно загрязненные минами и неразорвавшимися боеприпасами, составляют около 5 тысяч гектаров, приводит данные агентство.

Обратив внимание на необходимость принятия комплексных мер по обеспечению безопасных условий труда, министр сообщил, что в 2021 году на освобожденных территориях в оборот были вовлечены 10 тысяч гектаров, в 2022 году – 50 тысяч гектаров, в 2023 году – 72 тысячи гектаров.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, АПК, МИНЫ


Похожие новости


Развитие сельского хозяйства в Карабахе и В.Зангезуре увеличит объемы производства АПК в Азербайджане на 8% Азербайджан в Карабахе будет активно развивать АПК, площадь посевных в 2021г составит до 25 тыс. га - Алиев Деокупация Карабаха даст новый толчок развитию сельского хозяйства в Азербайджане -Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az