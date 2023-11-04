В результате взрывов мин во время сельхозработ в Карабахе и В.Зангезуре погибли 7 человек – глава Минсельхоза Азербайджана

В результате взрывов мин во время сельскохозяйственных работ на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз) погибли семь человек, еще восемь - получили ранения, заявил министр сельского хозяйства страны Меджнун Мамедов.
«По данным Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), по сей день во время сельскохозяйственных работ на освобожденных территориях произошло 10 инцидентов, когда в результате взрывов мин погибли семь человек, восемь – получили ранения», - сообщил в ходе общественных слушаний в Милли меджлисе (парламенте) Азербайджана Мамедов.
По его словам, загрязненность минами этих территорий настолько высока, что, несмотря на все меры безопасности, инциденты неизбежны.
Мамедов сообщил, что «на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз) во время оккупации были вырыты траншеи и построены укрепления протяженностью 2000 километров и площадью около 4,2 тыс. га, в результате чего земли подверглись сильной антропогенной эрозии», «кроме того, эрозии способствовали заложенные здесь мины и неразорвавшиеся боеприпасы». Посевные угодья, сильно загрязненные минами и неразорвавшимися боеприпасами, составляют около 5 тысяч гектаров, приводит данные агентство.
Обратив внимание на необходимость принятия комплексных мер по обеспечению безопасных условий труда, министр сообщил, что в 2021 году на освобожденных территориях в оборот были вовлечены 10 тысяч гектаров, в 2022 году – 50 тысяч гектаров, в 2023 году – 72 тысячи гектаров.
Р.Керимов
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