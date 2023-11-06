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Дальнее зарубежье 06.11.2023 12:37

Зеленский готов объяснить Трампу невозможность завершить войну с Россией за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа приехать в Киев.

Зеленский заявил, что при личной встрече может объяснить Трампу невозможность урегулировать военный конфликт с Россией за сутки.

«Если он (Трамп – ред.) сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты — да, 24 минуты. Да, не более 24 минут, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этой войной. Он не может принести мир из-за Путина», - сказал Зеленский в интервью NBC.

«Бывший президент Трамп сказал, что примерно через 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну. Что я могу сказать? Президент Байден был здесь, и он — я думаю, он понимал некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Так что я приглашаю Трампа», - подчеркнул президент Украины.

Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. При этом он не объяснил, как именно планирует это сделать.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ТРАМП


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