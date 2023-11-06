Додон считает необходимым провести досрочные президентские и парламентские выборы в стране

Бывший президент Молдавии, исполнительный секретарь Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон выступает за проведение досрочных президентских и парламентских выборов после состоявшихся в воскресенье выборов в местные органы власти.

"(Правящая партия - ИФ) PAS захватила все государственные институты, диктаторский режим PAS заблокировал СМИ, введена цензура. Мы внимательно следили за тем, как проходила предвыборная кампания. Поступило много сигналов из территорий. И как бы представители правящей партии ни пытались сейчас делать хорошую мину при плохой игре, думаю, 2024 год будет чрезвычайно сложным для них и для Майи Санду (нынешнего президента Молдавии - ИФ)", - сказал Додон на пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что его партия предлагает PAS подумать, что будет дальше. "Лучшее решение - это досрочные выборы президента и парламента", - подчеркнул Додон.

В ходе выборов ПСРМ выиграла в первом туре выборы мэров в шести районных центрах, а также заняла первое место на выборах в районные советы в восьми районах, в том числе в двух получила большинство мест. Кандидат от ПСРМ Адриан Албу занял в Кишиневе на выборах мэра третье место, получив 4,52% голосов.

Кандидаты от партии "Действие и солидарность" (PAS) выиграли выборы в первом туре в трех районных центрах. Также PAS заняла первое место на выборах в районные советы в 19 из 32 районов, но не получила большинства голосов ни в одном из них. Кандидат PAS на выборах мэра Кишинева заняла второе место, набрав чуть более 28% голосов.

Наблюдатели отмечают, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения непрозрачного финансирования и многочисленных случаев подкупа избирателей, а также вмешательства в выборы.