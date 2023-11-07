ЕС выделит Иордании помощь в 902 млн евро

В ходе визита в Евросоюз короля Иордании Абдаллы II Еврокомиссия (ЕК) объявила о финансовой помощи Хашимитскому Королевству в объеме 902 млн евро, говорится в опубликованном во вторник в Брюсселе коммюнике ЕК.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйeн поблагодарила "короля Абдаллу II за его решающую стабилизирующую роль в регионе". "ЕС является надежным другом и партнером Иордании, и наше сотрудничество охватывает многие области от культуры до управления водными ресурсами, от поддержки беженцев до образования. Именно поэтому я рада объявить сегодня, что мы продолжим нашу решительную поддержку процесса реформ в Иордании и модернизации ее экономики", - приводятся в документе слова фон дер Ляйен.
В Брюсселе сообщили, что выделяемая Амману помощь состоит из 402 млн евро субсидий и 500 млн евро в виде кредитов Европейского инвестиционного банка.
Из этих средств 185 млн евро предназначаются для улучшения образования и технической подготовки молодежи, для популяризации культурного наследия Иордании и создания рабочих мест в туристическом секторе.
Пакет также предусматривает инициативы по оказанию помощи беженцам и принимающим сообществам, уязвимым в доступе к образованию, социальной защите, услугам водоснабжения и санитарии.
Кроме того, помощь ЕС Иордании распространяется на содействие развитию частного сектора и предоставление возможностей трудоустройства для молодежи, в частности, поддержку малых и средних предприятий в развитии и создании рабочих мест для молодых людей.
В рамках инвестиционного плана ЕС для южного соседства Евросоюз поддержит инвестиции в Иорданию для решения проблемы нехватки воды. Речь идет о проекте опреснения и транспортировки воды Красного моря из Акабы в Амман.
Пакет также включает обеспечение новой программы по энергоэффективности и содействию производству биогаза.
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