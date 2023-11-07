Контракт на закупку газа у Азербайджана обеспечит энергетическую безопасность Сербии – Вучич

Контракт на закупку газа у Азербайджана поможет обеспечить энергетическую безопасность Белграда, заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Вучич, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сербские СМИ, на встрече заявил, что строительством газопровода с Болгарией Сербия становится частью «Южного газового коридора», и контракт на закупку азербайджанского газа поможет обеспечить энергетическую безопасность Белграда.

Издание отмечает, что Вучич и Байрамов обсудили ситуацию в энергетике.

Вучич также выразил надежду, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Сербию, чтобы «отметить завершение работ по строительству газового интерконнектора Сербия-Болгария (IBS)».

В канцелярии сербского президента проинформировали, что по этому случаю также соберется Совет стратегического партнерства Сербии и Азербайджана.

«В ходе встречи Байрамов и Вучич также обсудили азербайджано-сербское экономическое сотрудничество и отметили, что его развитию будет способствовать запуск регулярных рейсов между Белградом и Баку», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки газа у Азербайджана.

Р.Керимов