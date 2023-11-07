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Дальнее зарубежье 07.11.2023 23:20

Премьер Португалии уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во вторник подал прошение об отставке после того, как стало известно, что он подозревается в коррупции, сообщает португальский канал RTP.

"Я подал прошение (об отставке с поста премьера - ИФ) господину президенту", - заявил Кошта в ходе выступления по португальскому телевидению в связи с расследованием.

Кошта отметил, что готов сотрудничать с расследованием и был удивлен, когда узнал, что попал в число подозреваемых. Он заявил, что не совершал противоправных действий.

Во вторник португальская генпрокуратура заявила, что ведет расследование вокруг проектов по добыче лития и "зеленого" водорода, и Кошта в рамках дела является подозреваемым. Пять фигурантов дела уже задержали, среди них друг и советник премьера Диогу Ласерда Машаду, а также глава его канцелярии Витор Эшкария.

RTP поясняет, что речь идет о преступлениях, связанных с "активной и пассивной коррупцией, злоупотреблением служебным положением и влиянием". Дело будет заслушано в Верховном суде страны.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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