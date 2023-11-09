Кандидаты в президенты США от Республиканской партии на прошедшем третьем раунде предвыборных дебатов единым фронтом выступили в поддержку Израиля в нынешнем ближневосточном конфликте.
Они единодушно поддержали поставленную израильским руководством задачу полного уничтожения движения ХАМАС.
Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху губернатор Флориды Рон Десантис, назвав боевиков ХАМАС "мясниками", заявил: "Закончи эту работу!"
"Покончи с ними", - поддержала его бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, добавив, что "не Израилю нужна Америка, это Америке нужен Израиль".
"Вы не только несете ответственность, вы имеете право стереть ХАМАС с лица земли, мы поддержим вас", - заявил сенатор Тим Скотт.
Такое же единство участники проявили в отношении Китая, заявив, что КНР в настоящее время является самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов.
Они высказались в пользу активной поддержки и финансирования военной помощи Тайваню.
Бывший президент США Дональд Трамп, также баллотирующийся на пост главы государства на выборах 2024 год, вновь не принял участия в дебатах, но встретился со своими сторонниками.
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