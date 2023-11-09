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Дальнее зарубежье 09.11.2023 17:15

В Иране отрицают обвинения G7 в бесконтрольном развитии ядерной программы

Представитель иранского МИД Нассер Канани раскритиковал заявление G7, в котором главы МИД "группы семи" утверждали, что Иран не снижает темпов развития ядерной программы и ограничивает возможности международного сообщества для надзора за ней.

"Как мы уже не раз говорили, ядерному оружию нет места в военной доктрине Исламской Республики Иран, и иранские цели, и ядерная программа абсолютно мирные", - приводятся слова Канани в сообщении ведомства в соцсети X.

"Соответственно, Иран выполняет все свои обязательства, что неоднократно подтверждало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)", - продолжил он.

Кроме того, Канани подчеркнул, что политика Ирана на Ближнем Востоке направлена исключительно на поддержание стабильности и безопасности в регионе.

Что касается призыва G7 к Тегерану воздержаться от поддержки ХАМАС, Канани отметил, что "с первого дня кризиса в секторе Газа" прилагал усилия для спасения населения анклава.

"Ожидалось, что на встрече глав МИД стран G7 в Токио они выполнят свои международные обязательства, и в частности, осудят нарушение Израилем прав человека и международного права в Газе, откажутся от поддержки военных преступлений и геноцида в Газе и попробуют положить немедленный и безоговорочный конец военным ударам, снять блокаду Газы и предоставить свободный доступ жителей анклава к гуманитарной помощи", - подчеркнул Канани.

Накануне главы МИД стран G7 заявили, что по-прежнему уверены: Иран никогда не должен получить ядерное оружие"; и потребовали от Тегерана "прекратить эскалацию в развитии ядерной программы".

Министры также призвали Иран воздержаться от помощи группировке ХАМАС и повлиять на другие группы на Ближнем Востоке с целью снизить напряженность в регионе.

Кроме того, министры выразили обеспокоенность в связи с развитием в Иране программы баллистических ракет, "в том числе под прикрытием создания ракет космического назначения".

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Тэги: ИРАН, G7, АТОМ, РЕАКЦИЯ


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