В Эстонию прибыли корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО

В Таллин в четверг для участия в совместной с ВМС Эстонии операции по противоминной защите прибыли корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщил главный штаб Сил обороны республики.
"Я очень доволен очередным визитом в Таллинн и возможностью участвовать в обезвреживании исторических взрывных устройств в территориальных водах Эстонии. Это прекрасная возможность доказать нашу военную готовность и укрепить связи с союзниками Эстонии", - сказал командующий 1-й постоянной группой противоминной защиты НАТО капитан-лейтенант Петр Бартосевич.
В Минной гавани и в порту Хундипеа пришвартовались польские тральщики ORP Hancza и ORP Druzno, бельгийский тральщик BNS Crocus, нидерландский тральщик HNLMS Vlaardingen, а также польский штабной корабль ORP Czernicki. В ближайшие дни прибудут также немецкий тральщик FGS Bad Bevensen и литовский тральщик LNS Skalvis.
Эстония входит в 1-ю постоянную группу противоминной защиты НАТО с 2005 года, ежегодно в состав отряда выделяется один тральщик.
Постоянная группа противоминной защиты 1 (SNMCMG1) НАТО является одной из четырех групп кораблей под командованием ВМС НАТО и входит в силы быстрого реагирования. Группа в основном состоит из кораблей противоминной борьбы стран-союзников НАТО и участвует в учениях как отдельных государств, так и в масштабных учениях.
Сенат утвердил кандидатуру Либби на пост посла США в Азербайджане
Алиев и Раиси обсудили региональные процессы и двусторонние отношения Баку и Тегерана
Алиев и Мирзиёев обсудили перспективы углубления двусторонних отношений
ADNOC готова выкупить долю Novonor в нефтехимической Braskem за $2,1 млрд
Минсельхоз США повысил сразу на 5 млн т, до 90 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году
Россия прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире