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Дальнее зарубежье 09.11.2023 22:09

В Эстонию прибыли корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО

В Таллин в четверг для участия в совместной с ВМС Эстонии операции по противоминной защите прибыли корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщил главный штаб Сил обороны республики.

"Я очень доволен очередным визитом в Таллинн и возможностью участвовать в обезвреживании исторических взрывных устройств в территориальных водах Эстонии. Это прекрасная возможность доказать нашу военную готовность и укрепить связи с союзниками Эстонии", - сказал командующий 1-й постоянной группой противоминной защиты НАТО капитан-лейтенант Петр Бартосевич.

В Минной гавани и в порту Хундипеа пришвартовались польские тральщики ORP Hancza и ORP Druzno, бельгийский тральщик BNS Crocus, нидерландский тральщик HNLMS Vlaardingen, а также польский штабной корабль ORP Czernicki. В ближайшие дни прибудут также немецкий тральщик FGS Bad Bevensen и литовский тральщик LNS Skalvis.

Эстония входит в 1-ю постоянную группу противоминной защиты НАТО с 2005 года, ежегодно в состав отряда выделяется один тральщик.

Постоянная группа противоминной защиты 1 (SNMCMG1) НАТО является одной из четырех групп кораблей под командованием ВМС НАТО и входит в силы быстрого реагирования. Группа в основном состоит из кораблей противоминной борьбы стран-союзников НАТО и участвует в учениях как отдельных государств, так и в масштабных учениях.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ВМС


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