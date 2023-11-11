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Внешняя политика 11.11.2023 21:56

МИД Азербайджана считает провокацией заявление посла Ирана в Армении

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде осудил высказывания посла Ирана в Армении Мехди Субхани, сказанные в интервью платформе CivilNet.

Гаджизаде назвал провокационным и необоснованным мнение, высказанное иранским послом в Армении.

«Такие мнения (высказанные послом – ИФ), наносят вред отношениям между Азербайджаном и Ираном, основанным на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, а также противоречат словам, высказанным президентом Ирана на встрече с президентом Азербайджана 9 ноября 2023 года в Ташкенте. Так, в ходе упомянутой встречи президент Ирана Ибрахим Раиси с радостью отметил, что Азербайджан спустя много лет обеспечил свою территориальную целостность и что Карабах вернулся в состав Азербайджана», - подчеркнул спикер МИД.

Гаджизаде отметил, что Баку расценивает как провокацию мнение иранского посла в Армении.

«Ожидаем, что Иран предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет соответствующие меры в отношении мнения, высказанного послом», - добавил спикер МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАДЖИЗАДЕ, ИРАН, ПОСОЛ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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