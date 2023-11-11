МИД Азербайджана считает провокацией заявление посла Ирана в Армении

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде осудил высказывания посла Ирана в Армении Мехди Субхани, сказанные в интервью платформе CivilNet.

Гаджизаде назвал провокационным и необоснованным мнение, высказанное иранским послом в Армении.

«Такие мнения (высказанные послом – ИФ), наносят вред отношениям между Азербайджаном и Ираном, основанным на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, а также противоречат словам, высказанным президентом Ирана на встрече с президентом Азербайджана 9 ноября 2023 года в Ташкенте. Так, в ходе упомянутой встречи президент Ирана Ибрахим Раиси с радостью отметил, что Азербайджан спустя много лет обеспечил свою территориальную целостность и что Карабах вернулся в состав Азербайджана», - подчеркнул спикер МИД.

Гаджизаде отметил, что Баку расценивает как провокацию мнение иранского посла в Армении.

«Ожидаем, что Иран предотвратит подобные шаги, не соответствующие духу наших отношений, а также предпримет соответствующие меры в отношении мнения, высказанного послом», - добавил спикер МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов