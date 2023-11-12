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Регион 12.11.2023 17:20

Зурабишвили оценила возможность вступления Грузии в ЕС

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия, Украина и Молдова вступят в Евросоюз одновременно. Об этом она сообщила в интервью французскому каналу LCI.

"Я думаю, это произойдет одновременно... Это будет новым "большим взрывом", как говорится... Мы - трио: Молдова, Украина и Грузия", - заявила она.

При этом она отметила, что не знает, когда это произойдет - в 2030 году или около того.

В.Алиев

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗУРАБИШВИЛИ, ЕС


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