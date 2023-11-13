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Дальнее зарубежье 13.11.2023 22:41

Председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции

Председателем сената (верхней палаты парламента) Польши в понедельник избрана представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блоньская, сообщает Польское радио.

За нее отдали голоса 66 сенаторов, за представителя правящей партии "Право и справедливость" Марта Пенка - 33. Так же, как и в ситуации с председателем сейма (нижней палаты парламента Польши), Кидава-Блоньская должна будет находиться на посту лишь полсрока - до 13 ноября 2025 года, после чего передаст полномочия другому представителю коалиции, имя которого пока не названо.

Ранее в понедельник депутаты сейма избрали председателем Шимона Головню, представителя партии "Третий путь", которая также входит в оппозиционную коалицию. Он одержал победу над Элжбетой Витек, которую выдвигала партия "Право и справедливость". За Головню отдали голоса 265 депутатов, за Витек - 193.

В соответствии с договоренностью, достигнутой внутри оппозиционной коалиции (партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые Левые"), Головня, представитель партии "Третий путь", будет находиться в должности главы нижней палаты польского парламента до 13 ноября 2025 года, затем на этом посту на последующие два года его должен будет сменить представитель "Новых левых" Влодзимеж Чаржастый.

Позже в понедельник, как ожидается, польский президент Анджей Дуда выдвинет кандидатуру представителя партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого на должность главы правительства и поручит ему сформировать кабинет министров. Ранее в понедельник Моравецкий официально подал в отставку с этого поста.

В то же время, как полагают наблюдатели, Моравецкому не удастся стать премьером, поскольку у него нет ни большинства в сейме, ни партнера по коалиции.

На прошлой неделе представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых левых" подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса является уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми левыми" (8,6%) она получила большинство в парламенте.

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Тэги: ПОЛЬША, СЕНАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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