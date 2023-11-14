Карл III отмечает 75-й день рождения

Британскому королю Карлу III во вторник исполняется 75 лет, он отмечает день рождения со своей супругой Камиллой, посещая различные благотворительные организации.
"Желаем королю счастливого 75-го Дня рождения", - говорится в сообщении британской королевской семьи в социальной сети X.
На официальной странице королевской семьи в X также опубликовали видео с фотографиями Карла III, сделанными в разные годы его жизни. Заканчивается видео открыткой с надписью: "С Днем рождения, Ваше Величество".
Короля также поздравили в соцсетях наследный принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.
В полдень (15:00 мск) британские военные проведут салют из 41 орудия в лондонском Грин-парке по случаю дня рождения монарха. За ним последует салют из 62 орудий в лондонском Тауэре. Вечером торжественные салюты организуют уже по всей стране.
Во вторник Карл III со своей супругой королевой-консортом Камиллой посетят центр распределения продовольствия недалеко от Лондона, где встретятся с волонтерами, чтобы узнать о том, как можно эффективнее передавать продукты питания нуждающимся.
Кроме того, королевская чета проведет прием в Букингемском дворце для 400 медсестер и акушерок из Национальной службы здравоохранения, которая в этом году отмечает 75 лет с момента основания.
Ожидается, что празднование король завершит на ужине в кругу семьи и близких друзей. По данным телерадиокорпорации BBC, принц Гарри и его супруга Меган Маркл на ужине присутствовать не будут, но поздравят Карла III по телефону.
Также в честь юбилея монарх решил запустить проект "Coronation Food Project", призванный бороться с голодом. Планируется, что проект будут реализовывать на всей территории Великобритании: он будет осуществляться при поддержке благотворительных организаций.
Мать Карла III королева Елизавета II скончалась в прошлом году - 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.
6 мая 2023 года прошла коронация Карла III в Вестминстерском аббатстве. Карл III является 40 правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.
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