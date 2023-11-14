Сектор Газа должен управляться законной администрацией, а не ХАМАС

Евросоюз желает, чтобы впредь сектор Газа управлялся законной палестинской администрацией, а не ХАМАС, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"То, чего мы желаем, это администрации, которая сможет управлять законным образом сектором Газа, опираясь на прочную законность", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Его попросили прокомментировать предложенные накануне Боррелем на заседании Совета ЕС по иностранным делам рамочные условия мирного урегулирования на Ближнем Востоке, одно из которых предполагает управление палестинской администрацией сектором Газа.

"Идея в том, что сектор Газа должен управляться администрацией, а не ХАМАС. Это террористическая организация, и мы все были свидетелями той нищеты, которую ее управление принесло на эту территорию. Газа не может быть отсоединена от будущей территории Палестины, будем надеяться - от будущего палестинского государства", - объяснил Стано.

По его словам, наступит период после вооруженного конфликта, и встанет вопрос, что нужно сделать для сосуществования сторон. "Для этого надо работать над решением через наличие двух государств с международным сообществом, и в этом, конечно, должны участвовать израильтяне и палестинцы", - продолжил представитель Борреля.

"Нужно продвигаться шаг за шагом. Все вопросы управления, конкретной организации в Газе - все это будет определено. Но очень важно, чтобы эти усилия были совместными: израильтян, палестинцев, международного сообщества с Европейским союзом, который сыграет важную роль, работая вместе с партнерами", - резюмировал Стано.

На пресс-конференции после Совета ЕС 13 ноября глава европейской дипломатии заявил, что "палестинская администрация должна вернуться в Газу", оговорившись, что пока имеет в виду "некую палестинскую администрацию", а не конкретную. Ее состав и параметры, уточнил он, должны быть определены Советом безопасности ООН.

При этом Боррель отметил, что такая администрация должна пользоваться широкой поддержкой, в частности "сильным вовлечением арабских стран в это решение". Оно, полагает Боррель, не может быть найдено без прочных обязательств со стороны арабских стран.