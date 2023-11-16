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Внешняя политика 16.11.2023 11:39

Министр труда стран ОИС на следующей неделе соберутся на конференцию в Баку

V Конференция министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдет 21-23 ноября в Баку, сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов.

Керимов на пресс-конференции в четверг заявил, что конференция «будет содействовать расширению сотрудничества между странами-членами ОИС в сфере труда, занятости и соцзащиты».

«Мы ожидаем приезд в Баку 250-300 участников Конференции, которые ознакомятся как с нашей культурой, так и с нашими возможностями. Это послужит развитию взаимодействия между нашими странами, в частности, используя наш опыт в вопросе DOST», - сказал замминистра.

Керимов добавил, что на конференции будут рассмотрены такие вопросы, как развитие социальной сферы стран-членов ОИС, в том числе рынка труда, занятости, безработицы, сокращение бедности, развитие человеческого капитала и трудовая миграция.

«Обсуждение этих тем создаст возможность для расширения отношений сотрудничества и обмена полезной информацией и опытом в этих направлениях», - отметил он.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, ОИС, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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