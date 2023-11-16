Министр труда стран ОИС на следующей неделе соберутся на конференцию в Баку

V Конференция министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдет 21-23 ноября в Баку, сообщил замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов.

Керимов на пресс-конференции в четверг заявил, что конференция «будет содействовать расширению сотрудничества между странами-членами ОИС в сфере труда, занятости и соцзащиты».

«Мы ожидаем приезд в Баку 250-300 участников Конференции, которые ознакомятся как с нашей культурой, так и с нашими возможностями. Это послужит развитию взаимодействия между нашими странами, в частности, используя наш опыт в вопросе DOST», - сказал замминистра.

Керимов добавил, что на конференции будут рассмотрены такие вопросы, как развитие социальной сферы стран-членов ОИС, в том числе рынка труда, занятости, безработицы, сокращение бедности, развитие человеческого капитала и трудовая миграция.

«Обсуждение этих тем создаст возможность для расширения отношений сотрудничества и обмена полезной информацией и опытом в этих направлениях», - отметил он.

Х.Насирзаде