Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Гондураса

Посол Азербайджана в Мексике, аккредитованный также в Гондурасе, Мамед Талыбов сообщил, что вручил верительные грамоты гондурасскому президенту Сиомаре Кастро.
«Имел честь вручить верительные грамоты президенту Гондураса», - написал Талыбов в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).
Р.Керимов
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