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Внешняя политика 16.11.2023 12:36

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Гондураса

Посол Азербайджана в Мексике, аккредитованный также в Гондурасе, Мамед Талыбов сообщил, что вручил верительные грамоты гондурасскому президенту Сиомаре Кастро.

«Имел честь вручить верительные грамоты президенту Гондураса», - написал Талыбов в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ГОНДУРАС, ГРАМОТЫ


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Посол Азербайджана в Мексике вручил верительные грамоты президенту Гондураса

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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