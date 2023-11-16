Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Гондураса

Посол Азербайджана в Мексике, аккредитованный также в Гондурасе, Мамед Талыбов сообщил, что вручил верительные грамоты гондурасскому президенту Сиомаре Кастро. «Имел честь вручить верительные грамоты президенту Гондураса», - написал Талыбов в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер). Р.Керимов

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