Баку и Куала-Лумпур обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял нового посла Малайзии в Баку Ахмада Камризамиля Бин Мохд Рзу, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.
Посол вручил копии своих верительных грамот Байрамову.
“В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, перспективы развития двусторонних отношений, в том числе совместные усилия в сфере туризма и образования, а также текущую региональную ситуацию”, - отмечается в информации.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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