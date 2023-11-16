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Внешняя политика 16.11.2023 21:10

Баку и Куала-Лумпур обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял нового посла Малайзии в Баку Ахмада Камризамиля Бин Мохд Рзу, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

Посол вручил копии своих верительных грамот Байрамову.


“В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, перспективы развития двусторонних отношений, в том числе совместные усилия в сфере туризма и образования, а также текущую региональную ситуацию”, - отмечается в информации.


Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, МАЛАЙЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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