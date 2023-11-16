Баку и Куала-Лумпур обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял нового посла Малайзии в Баку Ахмада Камризамиля Бин Мохд Рзу, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

Посол вручил копии своих верительных грамот Байрамову.





“В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, перспективы развития двусторонних отношений, в том числе совместные усилия в сфере туризма и образования, а также текущую региональную ситуацию”, - отмечается в информации.





Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.





Х.Насирзаде