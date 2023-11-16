Франция предупредила Иран о недопустимости эскалации конфликта в секторе Газа

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна "твердо предостерегла" своего иранского коллегу Хоссейна Амира Абдоллахияна от любой эскалации ближневосточного конфликта, особенно в Ливане, сообщается в четверг в коммюнике МИД Франции.
Сама Колонна так прокомментировала в соцсети X этот обмен мнениями: "Беседа сегодня с моим иранским коллегой в форме предупреждения - расширение продолжающегося конфликта в секторе Газа никому не принесет пользы, и на Иране будет лежать тяжелая ответственность".
В сообщении МИД говорится, что встреча состоялась в Женеве по просьбе иранской стороны.
В нем отмечается, что глава МИД подтвердила приверженность Франции безопасности Израиля, праву Израиля защищать себя и свое население целенаправленным и соразмерным образом в соответствии с международным гуманитарным правом. Она также подчеркнула, что необходимо принять все меры для спасения мирных жителей и что должен быть гарантирован гуманитарный доступ.
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