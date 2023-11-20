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Карабах 20.11.2023 12:27

Власти Азербайджана к 2027г планируют вернуть в Агдам и ближайшие села свыше 40 тыс. человек

Власти Азербайджана планируют к 2027 году переселить в город Агдам и ближайшие села 42 тыс. человек, сообщил заместитель спецпредставителя президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

В Азербайджане сегодня отмечается как «День города Агдам», который 20 ноября 2020 года был освобожден от армянской оккупации.

«К концу 2026 года в город Агдам и ближайшие села планируется вернуть 42 тыс. человек», - сказал Гаджиев в интервью госагентству «АЗЕРТАДЖ».

По его словам, на первом этапе в Агдамском районе планируется восстановление одного города и 12 сел.

«До конца 2024 года завершится первый этап восстановительных работ в селах Сарыджалы, Хыдырлы и Кянгярли», - добавил Гаджиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АГДАМ, НАСЕЛЕНИЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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