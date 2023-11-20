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Внешняя политика 20.11.2023 12:41

Ташкент заинтересован в сотрудничестве с AzerGold в вопросах разведки и управления новыми месторождениями цветных металлов в Узбекистане – посол в Баку

ВПредседатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов провел встречу с послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым, на которой обсуждались вопросы сотрудничества.

По информации общества, Ибрагимов на встрече рассказал о достижениях AzerGold по сферам деятельности, стратегических планах ЗАО и осуществленной работе в горнодобывающем секторе.

По его словам, AzerGold в настоящее время успешно продолжает эксплуатацию трех месторождений золота «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар», деятельность в связи с реализацией таких крупномасштабных проектов, как группа железорудных месторождений «Дашкесан», полиметаллическое месторождение «Филизчай», месторождение золота «Ортакенд». В связи с этим он подчеркнул, что указанные месторождения являются проектами, открытыми для иностранных инвестиций.

Ибрагимов также подчеркнул, что продолжаются геологические исследования месторождения золота «Тутхун», расположенного в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе. По его словам, в связи с тем, что в период оккупации эти территории были загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами, оперативное выполнение соответствующих работ невозможно, а для предотвращения потери времени в ходе исследований осуществляются съемки неинвазивных гиперспектральных спутниковых снимков, считающиеся инновационными методами поиска.

Глава общества добавил, что AzerGold заинтересовано не только в осуществлении горнодобывающей деятельности в Азербайджане, но и в операциях за пределами страны.

Он выразил удовлетворение подписанием 24 февраля 2023 года в Ташкенте Меморандума о взаимопонимании и согласии между «AzerGold» и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана «Об установлении совместного сотрудничества в области геологоразведочных работ и разработки месторождений золота на территории Узбекистана».

Ашрафханов, в свою очередь, выразил заинтересованность Ташкента в сотрудничестве с «AzerGold» в области разведки и управления новыми месторождениями цветных металлов в Узбекистане.

«На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает AzerGold.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZERGOLD, УЗБЕКИСТАН, ПЛАНЫ

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