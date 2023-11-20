Азербайджан и Ирак подписали 4 документа

Баку и Багдад по итогам переговоров президентов Азербайджана и Ирака Ильхама Алиева и Абдуллатифа Джамал Рашида в понедельник в Баку подписали пакет документов.
Как сообщает сайт главы азербайджанского лидера, в частности, подписан «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальных дел Ирака»; «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Государственным агентством по туризму Азербайджана и министерством культуры, туризма, и исторических памятников Ирака»; «Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака о проведении политических консультаций».
Кроме этого, подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном м Ираком.
Б.Рустамбеков
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