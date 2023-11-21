Филиппины и США начали совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море

Военные Филиппин и США со вторника приступили к совместному патрулированию западной части акватории Южно-Китайского моря и воздушного пространства в этом районе, заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший.
"Эта значительная инициатива - свидетельство нашего стремления укрепить оперативную совместимость вооруженных сил наших стран в проведении подобного патрулирования", - написал президент в соцсети X.
Он добавил, что патрулирование военными Филиппин и США будет продолжаться до 23 ноября.
Накануне президент заявлял, что обстановка в той зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и КНР существует территориальный спор, усугубляется.
Перед этим Маркос-младший, встретившийся с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС в Сан-Франциско отмечал, что он и Си Цзиньпин не желают определяющей роли территориального спора в отношениях двух стран. Также лидеры попытались наметить механизмы, которые способствовали бы снижению напряженности двух государств.
Ранее между филиппинскими и китайскими кораблями неоднократно происходили инциденты в районе Второй отмели Томаса (китайское название - Жэньай), где у филиппинцев находится аванпост.
Предшественник нынешнего президента Филиппин Родриго Дутерте развивал связи Манилы с КНР и РФ, однако при Маркосе-младшем Филиппины принялись усиливать оборонный альянс с США.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через оспариваемое сразу несколькими государствами, богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.
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