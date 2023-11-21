МИД Азербайджана обвинил главу USAID в предвзятости и двойных стандартах

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу USAID Саманту Пауэр в двойных стандартах и несправедливом отношении к Азербайджану.
«Попытка (Саманты Пауэр – ИФ) представить миграцию армянских жителей из Карабахского района Азербайджана в Армению как «принудительное перемещение» является безосновательной и несправедливой. Это очередная демонстрация двойных стандартов, избирательного подхода и несправедливого отношения к Азербайджану», - написал Гаджизаде в соцсети X в ответ на сегодняшнее заявление Пауэр.
Гаджизаде напомнил Пауэр, что в течение почти 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана США не делали никаких заявлений против Еревана, а на постконфликтном этапе американская сторона выступала с заявлениями, противоречащими международному праву и обязательствам Армении.
Представитель МИД указал на тот факт, что Пауэр во время своего визита в регион встретилась с армянами, уехавшими в Армению, однако на следующий день (в Баку – ИФ) отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, которые были лишены своих фундаментальных прав в результате агрессии Армении.
Гаджизаде подчеркнул, что за период почти 30-летней оккупации не было ни одного визита на уровне руководства USAID, чтобы узнать о тяжелом положении, в котором оказались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, число которых в 10 раз больше (чем армян, переехавших из Карабаха – ИФ).
Р.Ахмедов
Парламент Украины одобрил закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов
Maersk из-за санкций против Сирии прекратит деятельность в этой стране
Шесть футболок Лионеля Месси с ЧМ-2022 могут уйти с молотка за $10 млн
AFFA завтра обсудит будущее де Бьязи в сборной Азербайджана по футболу
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ВМС США приняли стратегию в области киберзащиты критической оборонной инфраструктуры
Парламент ЮАР высказался за закрытие посольства Израиля
На российско-турецких консультациях в МИД РФ обсуждалась двусторонняя повестка, урегулирование палестино-израильского конфликта
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире