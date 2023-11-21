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Внешняя политика 21.11.2023 21:41

МИД Азербайджана обвинил главу USAID в предвзятости и двойных стандартах

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу USAID Саманту Пауэр в двойных стандартах и несправедливом отношении к Азербайджану.

«Попытка (Саманты Пауэр – ИФ) представить миграцию армянских жителей из Карабахского района Азербайджана в Армению как «принудительное перемещение» является безосновательной и несправедливой. Это очередная демонстрация двойных стандартов, избирательного подхода и несправедливого отношения к Азербайджану», - написал Гаджизаде в соцсети X в ответ на сегодняшнее заявление Пауэр.

Гаджизаде напомнил Пауэр, что в течение почти 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана США не делали никаких заявлений против Еревана, а на постконфликтном этапе американская сторона выступала с заявлениями, противоречащими международному праву и обязательствам Армении.

Представитель МИД указал на тот факт, что Пауэр во время своего визита в регион встретилась с армянами, уехавшими в Армению, однако на следующий день (в Баку – ИФ) отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, которые были лишены своих фундаментальных прав в результате агрессии Армении.

Гаджизаде подчеркнул, что за период почти 30-летней оккупации не было ни одного визита на уровне руководства USAID, чтобы узнать о тяжелом положении, в котором оказались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, число которых в 10 раз больше (чем армян, переехавших из Карабаха – ИФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАДЖИЗАДЕ, USAID, ПАУЭР

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