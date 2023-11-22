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Внешняя политика 22.11.2023 17:08

Баку и Тбилиси обсудили расширение ВТС

Заместители министра обороны Азербайджан - генеральный директор Агиль Гурбанов и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершают рабочий визит в Грузию.

По информации Минобороны Азербайджана, в рамках визита состоялась их встреча с заместителем министра обороны Грузии Георгием Хаиндравой и командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

«На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической (ВТС) и военно-образовательной областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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