Баку и Тбилиси обсудили расширение ВТС

Заместители министра обороны Азербайджан - генеральный директор Агиль Гурбанов и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершают рабочий визит в Грузию.
По информации Минобороны Азербайджана, в рамках визита состоялась их встреча с заместителем министра обороны Грузии Георгием Хаиндравой и командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.
«На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической (ВТС) и военно-образовательной областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.
Р.Ахмедов
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