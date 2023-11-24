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Карабах 24.11.2023 15:23

Глава МИД Венгрии принял участие в закладке фундамента села в Джабраильском районе

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, а также другие официальные лица в пятницу приняли участие в закладке фундамента села Солтанлы Джабраильского района.

Проект генплана подготовлен венгерской группой компаний «KESZ» и Государственным главным проектным институтом «Азермемарлайиха» по заказу Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Село Солтанлы расположено на берегу реки Араз, на дороге Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбянд. Через территорию, прилегающую к северной части села, проходит автодорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбянд, являющаяся частью международного транспортного коридора. Кроме того, недалеко от Солтанлы расположен промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины».

В селе площадью 398,82 га планируется строительство 496частных домов, а также 4-5 этажных жилых зданий на 1,044 тыс. квартир для проживания 1,525 тыс. семей (6,1 тыс. человек). На первом этапе на территории площадью 78 га будет построено 315 частных домов, в которых будут проживать 1 336 жителей

Также планируется строительство административного здания, клубно-общественного центра, школы, сада, больницы, спортивно-оздоровительного комплекса, отеля, объектов торговли и общепита. В архитектурно-планировочных и инженерно-технологических решениях жилых домов и социальных объектов будет применяться концепция «умного села».

Для обеспечения занятости населения генпланом предусмотрены также склады хранения сельхозпродукции, создание упаковочных и ткацких цехов, ремесленных мастерских, ферм по содержанию крупного и мелкого скота и других предприятий.

Х.Насирзаде

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Тэги: СОЛТАНЛЫ, ФУНДАМЕНТ

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