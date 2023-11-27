Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.861 RUR   0.0191 GBR   2.1432 TRY   0.0588

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

СНГ 27.11.2023 20:00

Туркменистан принял бездефицитный бюджет на 2024 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о государственном бюджете на 2024 год, согласно которому доходы и расходы утверждены в сумме 102 млрд 313,5 млн манатов, что по курсу ЦБ страны составляет $29,2 млрд.

Документ опубликован в понедельник в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан" и в других центральных СМИ страны.

Сумма расходов и доходов централизованного бюджета, используемого для финансирования национальных программ и выполнения функций государственного управления, составила 91,544 млрд манатов (или $26,1 млрд - ИФ).

Защищенными статьями расходов госбюджета установлены заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Парламент Туркмении принял бездефицитный госбюджет-2019

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az