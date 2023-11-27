Туркменистан принял бездефицитный бюджет на 2024 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о государственном бюджете на 2024 год, согласно которому доходы и расходы утверждены в сумме 102 млрд 313,5 млн манатов, что по курсу ЦБ страны составляет $29,2 млрд.

Документ опубликован в понедельник в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан" и в других центральных СМИ страны.

Сумма расходов и доходов централизованного бюджета, используемого для финансирования национальных программ и выполнения функций государственного управления, составила 91,544 млрд манатов (или $26,1 млрд - ИФ).

Защищенными статьями расходов госбюджета установлены заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.