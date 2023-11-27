В Дохе сообщили о продлении на два дня гуманитарного перемирия в Газе

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о продлении на два дня гуманитарного перемирия в Газе. "Достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня". - написал он в понедельник в соцсети "Х" (ранее твиттер).

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