Москва и Пекин провели «сверку часов» по итогам встречи Си Цзиньпина и Байдена - МИД РФ

Россия и КНР провели "сверку часов" по дипломатическим каналам по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.
"От американцев мы ничего подобного не ожидали, а в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую сверку часов, за что мы им безусловно благодарны", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, уведомляли ли США или Китай Россию по дипканалам об итогах встречи.
Переговоры президента США с председателем КНР состоялись 15 ноября в ходе саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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