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СНГ 27.11.2023 22:15

Москва и Пекин провели «сверку часов» по итогам встречи Си Цзиньпина и Байдена - МИД РФ

Россия и КНР провели "сверку часов" по дипломатическим каналам по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

"От американцев мы ничего подобного не ожидали, а в контактах с китайскими коллегами мы провели соответствующую сверку часов, за что мы им безусловно благодарны", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, уведомляли ли США или Китай Россию по дипканалам об итогах встречи.

Переговоры президента США с председателем КНР состоялись 15 ноября в ходе саммита АТЭС в Сан-Франциско.

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Тэги: РОССИЯ, КНР, США, МИД


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