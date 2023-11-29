Беларусь получила $500 млн за счет распределения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС

Беларусь получила около $500 млн за счет распределения ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза, сообщил во вторник гостелеканал ОНТ.
"Почти 500 миллионов долларов в бюджет Беларуси. Столько получила наша страна в этом году за счет распределения ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза. Сегодня в Счетной палате России - заседание высших органов финансового контроля государств ЕАЭС. Подвели итоги совместной проверки порядка зачисления и распределения средств от импортеров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в общей сложности, сумма ввозных пошлин на территорию ЕАЭС превысила $10 млрд.
"Каждая из стран впоследствии получает в бюджет свою долю. Норматив для Беларуси - почти 5% от общих поступлений", - сообщил телеканал.
Баку призывает спикера парламента Армении воздержаться от провокационных заявлений
Госагентство ОМС направит 3,1 млн манатов на капремонт временного здания больницы в Лачине
Азербайджан и Туркменистан расширят сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и транспорта
Нефть стабильна в ожидании встречи ОПЕК+
Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире
Датская Nordic Solar намерена построить СЭС мощностью 100 МВт в Литве
Инвестиции в инфраструктуру Каспийского туркластера в Дагестане оцениваются в $135 млн
FIBA продлила запрет российским и белорусским спортсменам на участие в международных соревнованиях
Греческие отели понесли убытки в 95 млн евро из-за штормов и пожаров, случившихся летом
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Студент Бакинской высшей школы нефти занял первое место на международной олимпиаде
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире