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СНГ 29.11.2023 09:33

Беларусь получила $500 млн за счет распределения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС

Беларусь получила около $500 млн за счет распределения ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза, сообщил во вторник гостелеканал ОНТ.

"Почти 500 миллионов долларов в бюджет Беларуси. Столько получила наша страна в этом году за счет распределения ввозных таможенных пошлин Евразийского экономического союза. Сегодня в Счетной палате России - заседание высших органов финансового контроля государств ЕАЭС. Подвели итоги совместной проверки порядка зачисления и распределения средств от импортеров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в общей сложности, сумма ввозных пошлин на территорию ЕАЭС превысила $10 млрд.

"Каждая из стран впоследствии получает в бюджет свою долю. Норматив для Беларуси - почти 5% от общих поступлений", - сообщил телеканал.

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Тэги: ЕАЭС, ТАМОЖНЯ/ПОШЛИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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