Северо-восток США oказался во власти мощных снегопадов

Северо-восточные штаты США накрыли мощные снегопады, автомобилистов призывают проявлять внимание и осторожность на дорогах из-за гололеда, во многих учебных заведениях отменили занятия, сообщает агентство Associated Press.
С начала этой недели в штатах Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк действуют предупреждения о сильных снегопадах. Так, в городе Сиракузы в штате Нью-Йорк толщина снежного покрова достигла 58 см, в Кливленде, штат Огайо, - 33 см.
В связи с ситуацией во многих учебных заведениях городов этих штатов отменили занятия. На дорогах работают бригады, расчищающие снежные заносы. Автомобилистов призывают соблюдать особую осторожность из-за гололедицы. По информации ABC News, в Огайо во время метели произошло свыше 20 ДТП.
Ожидается, что к четвергу погода в этой части США нормализуется.
Ранее сообщалось, что как минимум 11 штатов в США с юга до севера страны оказались под мощным зимним штормом, во многих из них прошли сильнейшие снегопады, а на юге - от Техаса до Флориды - мощные ливни.
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