Uber в начале 2024 г запустит в Лондоне сервис поездок на легендарных черных кэбах

Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в начале 2024 года запустит в Лондоне сервис поездок на легендарных черных кэбах (такси), говорится в сообщении на сайте компании.
Первые водители кэбов уже зарегистрировались на платформе Uber. При этом Ассоциация лицензированных водителей такси (Licensed Taxi Drivers` Association, LTDA), которая представляет интересы около 10 тыс. из 15 тыс. водителей кэбов в Лондоне, высказалась против этого проекта.
"У нас нет никакой заинтересованности в том, чтобы пятнать репутацию легендарных, известных во всем мире лондонских черных кэбов связью с Uber, ее давними проблемами с безопасностью и всем, что этому сопутствует", - цитирует Financial Times заявление LTDA.
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