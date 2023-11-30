Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101 году жизни.
"Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в среду в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет", - говорится в заявлении его консалтинговой фирмы Kissinger Associates.
Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США - в 1969-1974 годах. При президенте США Ричарде Никсоне (1969-1974 гг) он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР.
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