Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101 году жизни.

"Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в среду в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет", - говорится в заявлении его консалтинговой фирмы Kissinger Associates.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США - в 1969-1974 годах. При президенте США Ричарде Никсоне (1969-1974 гг) он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР.