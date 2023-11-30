Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.865 RUR   0.0192 GBR   2.1593 TRY   0.0587

Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

Дальнее зарубежье 30.11.2023 10:43

Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

Неизвестные открыли стрельбу у въезда в Иерусалим, в результате чего погиб как минимум один человек и еще восемь пострадали, сообщает в четверг The Times of Israel.

В медицинской службе Израиля Маген Давид Адом заявили, что жертвой стрельбы стала молодая женщина. Еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней и легкой тяжести.

Стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в город. Силы безопасности ликвидировали как минимум двух палестинских стрелков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Палестинский подросток ранил двух человек в Восточном Иерусалиме Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме Почти 20 человек пострадали при взрывах на автобусных остановках близ Иерусалима Более 150 человек пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме на Храмовой горе Примерно 100 тыс. палестинцев собрались на Храмовой горе Иерусалима в праздник окончания Рамадана США обеспокоены ситуацией в Иерусалиме и готовы содействовать установлению спокойствия - Белый дом При столкновениях в Иерусалиме пострадали свыше 80 палестинцев В Иерусалиме и в секторе Газа усилены меры безопасности в преддверии открытия посольства США Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме Нетаньяху в ходе визита в Индию выразил разочарование из-за позиции Дели по Иерусалиму

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az