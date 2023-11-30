Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

Неизвестные открыли стрельбу у въезда в Иерусалим, в результате чего погиб как минимум один человек и еще восемь пострадали, сообщает в четверг The Times of Israel.
В медицинской службе Израиля Маген Давид Адом заявили, что жертвой стрельбы стала молодая женщина. Еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней и легкой тяжести.
Стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в город. Силы безопасности ликвидировали как минимум двух палестинских стрелков.
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