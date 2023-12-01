Российские ведомства до конца 2023г должны подготовить план научно-технического сотрудничества в нефтегазе с Пакистаном

Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по поддержке экспорта продукции российских компаний топливно-энергетического комплекса.
"В числе направлений "дорожной карты" - расширение международного сотрудничества, поиск новых перспективных рынков сбыта продукции российских компаний топливно-энергетического сектора, помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов, а также заключение долгосрочных соглашений с ними на поставку российской продукции", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Расширение международных контактов предполагает разработку и утверждение плана научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном. Его необходимо подготовить до конца 2023 года, уточняет правительство. Ответственные назначены Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторг.
Утвержденный план является частью Энергетической стратегии России до 2035 года.
Как сообщалось, Пакистан обсуждает с российской стороной соглашения о долгосрочных поставках нефти и возможности покупки СПГ. В настоящее время речь идет о поставках 1 млн тонн нефти.
Пакистан импортирует около 70 млн баррелей нефти в год (около 10 млн т) и в перспективе мог бы покрывать за счет российской нефти более трети в общем объеме импортируемой нефти. Первая партия российской нефти была импортирована Pakistan Refinery Limited (PRL) в июне.
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