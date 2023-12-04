Правительство Кыргызстана в своем заключении одобрило изменение флага страны

Кабинет министров Кыргызстана дал заключение с поддержкой закона об изменении государственного флага страны и пересмотра соответствующих нормативно-правовых актов.

В заключении говорится, что в случае изменения государственного флага, предлагается установить переходные положения во избежание возникновения коллизий в правоприменительной практике.

"Все виды официальных документов с изображением государственного флага Кыргызской Республики образца 1992 года будут действовать до окончания срока их действия. В случае отсутствия срока действия - до принятия соответствующим уполномоченным государственным органом решения об их замене", - отмечается в заключении.

Кроме того, национальные паспорта граждан Кыргызстана, водительские удостоверения национального образца с изображением госфлага образца 1992 года также будут действительны до окончания срока их действия. Номерные знаки автотранспортных средств, а также свидетельства о регистрации автомобилей будут действовать до принятия решения об их замене.

Правительство Кыргызстана предлагает установить, что закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования. При этом правительству поручается в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с законом.

В заключении правительство указало на несоответствие в расчетах нового изображения флага. В связи с чем предлагается проект закона доработать и указать корректные параметры.

Между тем в Кыргызстане звучат возражения против изменения государственного символа. Пользователи социальных сетей атакуют официальные страницы президента страны Садыра Жапарова, призывая его отказаться от идеи изменить флаг.

Госсекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов на своей странице в соцсети сообщил, что предложение инициаторов изначально понравилось ему, президенту и главе Госкомитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву. Однако общественное обсуждение показывает, что нынешний флаг укоренился в сознании и сердцах людей.

"Давайте будем надеяться, что народные избранники примут во внимание мнение народа. Что бы ни было, призываю относиться друг к другу терпимее", - написал Касмамбетов.

29 ноября парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении изменение формы лучей на флаге республики.

Идея изменить элементы флага принадлежит спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву и депутату Улану Примову. По их словам, возникла дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком (конструкция сферической формы, венчает кыргызское жилище "боз-уй" (юрту) и является световым окном) посередине на флаге страны в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха. В связи с этим было предложено изменить волнообразную форму лучей на флаге Кыргызстана на форму, четко напоминающую лучи солнца.