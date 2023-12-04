ИГ усиливает позиции в Нигере и Мали, пытается подменить собой власть на местах -аналитики

"Исламское государство в странах Сахеля" к данному моменту добилось в районе Мали и Нигера максимального - с момента своего создания в 2015 году - влияния, сообщает в понедельник The Washington Post со ссылкой на западных аналитиков.

"Исследователи отмечают, что африканское отделение ИГ, годами считавшееся второстепенным, растет в силе, расширяет состав, контролирует больше территории, чем когда-либо после основания в 2015 году. Это происходит в рамках смещения внимания группировки ИГ с ее традиционных оплотов в Ираке и Сирии на Африку", - информирует издание.

При этом эксперты утверждают, что группировка пользуется вакуумом власти, вызванном прекращением военной помощи западных стран, включая уход из региона французских военных, а также завершением Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Кроме того, после поражений от ИГ группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", союзная "Аль-Каиде", покинула значительные территории в районе границы Мали и Нигера.

В настоящее время ряды группировки могут насчитывать тысячи террористов. В то же время ИГ теперь стала уделять внимание управлению в городах и деревнях, попавших под ее контроль.

"С точки зрения идеологической обработки своих членов и набора новых, группировка стала действовать организованнее", - заявил сотрудник вашингтонского аналитического центра Институт Ближнего Востока Гийом Сото-Майор.

По его словам, поступала информация, что целые местные сообщества, в условиях нехватки государственной власти, переходили на сторону ИГ. Террористы также открывали школы, где тренировали новых боевиков.

"ИГ определенно действует активнее в Сахеле, чем в Ираке и Сирии, совершает больше атак - малозаметных и резонансных", - заявил старший аналитик благотворительной организации Bridgeway Foundation Калеб Вайсс.

В то же время он сделал оговорку, что не обо всей активности ИГ на Ближнем Востоке известно. Также он сказал, что "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" в целом сдерживает наступление ИГ в Сахеле. Однако у "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" есть другие приоритеты - центральная часть Мали, продвижение к побережью Кот-д`Ивуара, Бенина, Того и Ганы.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, а затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

В июне военные власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. 30 июня СБ ООН принял резолюцию по прекращению деятельности МИНУСМА и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года.

В августе, на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами, в основном из туарегов, и джихадистами - за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА.

31 октября, когда МИНУСМА ушла из ее лагеря в районе города Кидаль, его немедленно захватили повстанцы. Но уже в середине ноября армия Мали после боев вступила в Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов. Лидер малийских мятежников, борющихся за отделение северной части страны, Биляль Шариф пообещал продолжить сопротивление.