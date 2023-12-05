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Дальнее зарубежье 05.12.2023 17:56

Из Южной Кореи Украина получила в 2023 году больше снарядов калибра 155 мм, чем от всей Европы в целом

США убедили власти Южной Кореи негласно выделить для Украины в 2023 году около 330 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм - больше, чем все страны Европы вместе взятые, сообщает The Washington Post.

Законы Южной Кореи запрещают подобные поставки в зоны конфликтов, поэтому передача снарядов должна была идти не напрямую.

"Высокопоставленные представители администрации США говорили с коллегами в Сеуле, которые были согласны в том случае, если поставки будут идти обходным путем", - информирует газета.

По информации издания, к доставке снарядов приступили в начале 2023 году. Таким образом, Южная Корея направила Украине артиллерийских снарядов больше, чем все страны Европы вместе, отмечает The Washington Post.

На саммите ЕС в конце февраля 2023 года лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: Европейская служба внешних связей уведомила страны ЕС о небольшой вероятности того, что удастся выполнить обязательства поставить Украине к марту 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок. По оценкам Борреля, при реализации этих мер ЕС выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов. Он утверждал, что ЕС не отказался от планов на 1 млн снарядов.

Однако также в ноябре глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что Евросоюз не сможет выполнить цель по поставке 1 млн боеприпасов для артиллерии Украине к марту следующего года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, УКРАИНА, СНАРЯДЫ, ПОСТАВКИ


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