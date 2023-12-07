АБР утвердил заем для Узбекистана в $100 млн на поддержку малого бизнеса

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление Узбекистану займа в размере $100 млн для поддержки малых и средних предприятий (МСП) и стимулирования экономического роста в стране.
"Программа АБР поможет укрепить среду деятельности для МСП, чтобы стимулировать экономический рост, основанный на развитии частного сектора, а также повысить их устойчивость к будущим экономическим потрясениям, подобным тому, который был вызван пандемией COVID-19", - говорится в пресс-релизе банка.
Программа окажет поддержку правительству в комплексном решении основных проблем, с которыми сталкиваются МСП с точки зрения доступа к финансированию. Эти проблемы проистекают из ограниченного доступа к более разнообразным формам финансирования в секторе, где доминируют банки с высокими процентными ставками и высокими требованиями к залогу. Программа поможет упростить регуляторное и административное бремя, которое увеличивает стоимость ведения бизнеса и непропорционально влияет на женский бизнес, повысить торговую конкурентоспособность МСП за счет диверсификации экспортной продукции и рынков, а также повышения производительности благодаря цифровизации.
"Программа позволяет проводить систематические реформы, чему способствует продолжающаяся поддержка АБР малым и средним предприятиям в Узбекистане. Поскольку страна продолжает реализацию ключевых структурных реформ для перехода от государственной экономики к рыночной с осмотрительной общей макроэкономической позицией, МСП будут играть значительную роль в ускорении диверсифицированного экономического роста, производительности и формальной занятости с добавленной стоимостью", - приводятся в сообщении слова директора АБР по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.
Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. На сегодняшний день банк выделил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму $10,8 млрд.
Азербайджан и Молдова договорились расширять сотрудничество в сферах АПК, энергетики, транспорта и туризма
Мирный житель подорвался на мине около города Шуша
Внеочередные выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля 2024 года
Уставный фонд AYNA увеличивается в 43 раза
Специалисты Азербайджана с 11 по 15 декабря ознакомятся с системой карантинного фитонадзора РФ
Ашхабад и Анкара обсуждают поставки туркменского газа в Турцию через Иран
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Землетрясение не повлияло на регулярность полетов AZAL
Apple Pay уже доступен в ТуранБанке – кэшбэк 5 AZN за первый платеж!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире