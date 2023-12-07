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СНГ 07.12.2023 14:34

АБР утвердил заем для Узбекистана в $100 млн на поддержку малого бизнеса

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление Узбекистану займа в размере $100 млн для поддержки малых и средних предприятий (МСП) и стимулирования экономического роста в стране.

"Программа АБР поможет укрепить среду деятельности для МСП, чтобы стимулировать экономический рост, основанный на развитии частного сектора, а также повысить их устойчивость к будущим экономическим потрясениям, подобным тому, который был вызван пандемией COVID-19", - говорится в пресс-релизе банка.

Программа окажет поддержку правительству в комплексном решении основных проблем, с которыми сталкиваются МСП с точки зрения доступа к финансированию. Эти проблемы проистекают из ограниченного доступа к более разнообразным формам финансирования в секторе, где доминируют банки с высокими процентными ставками и высокими требованиями к залогу. Программа поможет упростить регуляторное и административное бремя, которое увеличивает стоимость ведения бизнеса и непропорционально влияет на женский бизнес, повысить торговую конкурентоспособность МСП за счет диверсификации экспортной продукции и рынков, а также повышения производительности благодаря цифровизации.

"Программа позволяет проводить систематические реформы, чему способствует продолжающаяся поддержка АБР малым и средним предприятиям в Узбекистане. Поскольку страна продолжает реализацию ключевых структурных реформ для перехода от государственной экономики к рыночной с осмотрительной общей макроэкономической позицией, МСП будут играть значительную роль в ускорении диверсифицированного экономического роста, производительности и формальной занятости с добавленной стоимостью", - приводятся в сообщении слова директора АБР по Центральной и Западной Азии Евгения Жукова.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. На сегодняшний день банк выделил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму $10,8 млрд.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АБР, БИЗНЕС, ЗАЕМ


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