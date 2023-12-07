KPMG планирует слияние подразделений в Великобритании и Швейцарии

KPMG планирует объединить свой бизнес в Великобритании и Швейцарии, что, как надеются в руководстве аудиторской компании, будет способствовать ускорению темпов роста прибыли, пишет Financial Times.
По данным источников газеты, в прошлую пятницу партнерам KPMG в двух странах сообщили, что компании обсуждают возможное объединение. Рядовым сотрудникам в понедельник была предоставлена информация об этом, но в ограниченном объеме.
Слияние, которое будет зависеть от голосования партнеров в обеих странах, станет крупнейшим стратегическим сдвигом в KPMG с тех пор, как Джон Холт стал главным исполнительным директором в Великобритании в 2021 году после внезапной отставки предшественника Билла Майкла. Холт стремится не только восстановить репутацию KPMG после череды скандалов и штрафов, но и увеличить прибыль, темпы повышения которой отстают от показателей конкурентов из "большой четверки" аудиторов.
"Мы начали переговоры с нашей швейцарской фирмой, чтобы понять, каким образом более тесное сотрудничество принесет более значительную выгоду клиентам, людям и партнерам, - сказал Холт изданию. - Объединение двух фирм даст нам больше коллективных возможностей для инвестиций, создания новых услуг для клиентов и предоставит нашим сотрудникам значительные возможности карьерного роста по всему миру. Вместе мы сможем расти быстрее, быть более прибыльными".
Ожидается, что голосование по предложенному слиянию состоится в 2024 году, сообщили источники.
В KPMG в Швейцарии работают 2,6 тыс. сотрудников и 145 партнеров. Подразделение получило выручку в размере 527 млн швейцарских франков ($603 млн) за последний финансовый год, который закончился в сентябре. Число сотрудников в Великобритании составляет около 17 тыс. человек, партнеров - 467, выручка - 2,7 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд).
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