Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8293 RUR   0.0182 GBR   2.1332 TRY   0.0588

Цена на нефть

06.12 $/bbl +/- WTI 69.38 -2.94 Brent 74.30 -2.90

07.12.2023 17:13

Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве

Эмиль Масимов назначен Председателем совета директоров компании AzerTelecom. Бывший Председатель совета директоров Фуад Аллахвердиев покинул AzerTelecom и NEQSOL Holding в ноябре.

Г-н Масимов обладает более чем 18-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. Наряду с тем, что в настоящее время г-н Масимов является Генеральным директором компании Azerconnect, он также входит в наблюдательный совет нескольких крупных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий. Эмиль Масимов является выпускником Манчестерского университета в Англии и Гарвардской школы бизнеса.

AzerTelecom является ведущим телекоммуникационным оператором Азербайджана и является частью телекоммуникационной группы, входящей в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding осуществляет свою деятельность в одиннадцати странах в области телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства и насчитывает более 12 000 сотрудников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az