Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве

Эмиль Масимов назначен Председателем совета директоров компании AzerTelecom. Бывший Председатель совета директоров Фуад Аллахвердиев покинул AzerTelecom и NEQSOL Holding в ноябре.
Г-н Масимов обладает более чем 18-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. Наряду с тем, что в настоящее время г-н Масимов является Генеральным директором компании Azerconnect, он также входит в наблюдательный совет нескольких крупных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий. Эмиль Масимов является выпускником Манчестерского университета в Англии и Гарвардской школы бизнеса.
AzerTelecom является ведущим телекоммуникационным оператором Азербайджана и является частью телекоммуникационной группы, входящей в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.
NEQSOL Holding осуществляет свою деятельность в одиннадцати странах в области телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства и насчитывает более 12 000 сотрудников.
Баку и Токио обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Баку и Богота провели межмидовские политконсультации
Кязымов и Оффорд обсудили перспективы сотрудничества между финансово-банковскими системами Азербайджана и Великобритании
Moody`s ухудшило прогнозы рейтингов 8 китайских банков, Гонконга, Alibaba и Tencent
Еврокомиссия предложила отложить на 3 года введение пошлин на британские электромобили
Азербайджан за 10 мес. поставил в Китай полиэтилена на $30 млн
Парламент Дании принял закон, запрещающий осквернять религиозные книги
Суд в Азербайджане приговорил армянского диверсанта к 18 годам лишения свободы
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Отношения НАТО с Вашингтоном останутся прежними вне зависимости от результатов выборов в США - Столтенберг
Отношения России и Ирана хорошо развиваются - Путин
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном состоится в ближайшее время - документ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире