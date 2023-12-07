Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве

Эмиль Масимов назначен Председателем совета директоров компании AzerTelecom. Бывший Председатель совета директоров Фуад Аллахвердиев покинул AzerTelecom и NEQSOL Holding в ноябре.

Г-н Масимов обладает более чем 18-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. Наряду с тем, что в настоящее время г-н Масимов является Генеральным директором компании Azerconnect, он также входит в наблюдательный совет нескольких крупных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий. Эмиль Масимов является выпускником Манчестерского университета в Англии и Гарвардской школы бизнеса.

AzerTelecom является ведущим телекоммуникационным оператором Азербайджана и является частью телекоммуникационной группы, входящей в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding осуществляет свою деятельность в одиннадцати странах в области телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства и насчитывает более 12 000 сотрудников.