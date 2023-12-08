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Дальнее зарубежье 08.12.2023 21:51

Совет ЕС и Европарламент договорились о правилах будущего рынка водорода и газа

Совет ЕС и Европарламент достигли в пятницу предварительного политического соглашения по регламенту, устанавливающему общие правила внутреннего рынка для природного и возобновляемых газов и водорода.

"Это соглашение принесет много пользы потребителям и нашей планете. Оно сократит использование ископаемого топлива и уменьшит нашу зависимость от его импорта. Это позволит перейти на возобновляемую энергию и укрепит безопасность снабжения. И что немаловажно, это защитит потребителей", - заявила министр экологического перехода председательствующей в Совете ЕС Испании Тереса Рибера.

Цель будущего закона - облегчить внедрение в энергетическую систему ЕС возобновляемых и низкоуглеродных газов, в частности водорода и биометана.

Регламент будет частью пакета мер по декарбонизации рынков водорода и газа, включающего также директиву. И регламент, и директива входят в правовую основу программы Fit for 55 по сокращению выбросов ЕС как минимум на 55% к 2030 году. Они направлены на создание нормативной базы для специализированной водородной инфраструктуры и рынков, а также интегрированного сетевого планирования, устанавливают правила защиты потребителей и укрепляют безопасность поставок, объясняется в сообщении Совета ЕС.

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Тэги: ЕВРОПА, ВОДОРОД, ГАЗ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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