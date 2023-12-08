Совет ЕС и Европарламент договорились о правилах будущего рынка водорода и газа

Совет ЕС и Европарламент достигли в пятницу предварительного политического соглашения по регламенту, устанавливающему общие правила внутреннего рынка для природного и возобновляемых газов и водорода.
"Это соглашение принесет много пользы потребителям и нашей планете. Оно сократит использование ископаемого топлива и уменьшит нашу зависимость от его импорта. Это позволит перейти на возобновляемую энергию и укрепит безопасность снабжения. И что немаловажно, это защитит потребителей", - заявила министр экологического перехода председательствующей в Совете ЕС Испании Тереса Рибера.
Цель будущего закона - облегчить внедрение в энергетическую систему ЕС возобновляемых и низкоуглеродных газов, в частности водорода и биометана.
Регламент будет частью пакета мер по декарбонизации рынков водорода и газа, включающего также директиву. И регламент, и директива входят в правовую основу программы Fit for 55 по сокращению выбросов ЕС как минимум на 55% к 2030 году. Они направлены на создание нормативной базы для специализированной водородной инфраструктуры и рынков, а также интегрированного сетевого планирования, устанавливают правила защиты потребителей и укрепляют безопасность поставок, объясняется в сообщении Совета ЕС.
Главы МИД Азербайджана и Эстонии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе
Компании из РФ представили свыше 20 проектов для реализации в Карабахе и В.Зангезуре
Байрамов и генсек СЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе
ЕС обдумывает запрет компаниям из РФ и Беларуси использовать ГТС стран союза и резервировать мощности терминалов СПГ
Honda отзывает 1,138 млн автомобилей из-за неисправности топливного насоса
Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Мировые цены на продовольствие в ноябре снизились на 10,7% - ФАО
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 232 квартиры с правом выкупа
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
На прокладку новой магистральной волоконно-оптической сети в Нахчыване направят 1,5 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При генеральном партнерстве CityNet состоится фестиваль GameSummit
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Двойная поддержка»
Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире