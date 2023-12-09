Алиев поздравил президента Кении по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Кении Уильяма Самои Руто с национальным праздником страны - Днем независимости, сообщает сайт азербайджанского лидера.

"Начало деятельности в этом году посольства Азербайджана в Кении является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость. Верю, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-кенийских связей в русле дружбы, успешного продолжения нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях", - отмечается в послании.

В.Алиев