Французский фрегат сбил в Красном море два беспилотника хуситов

Фрегат ВМС Франции Languedoc, патрулирующий Красное море, в ночь на воскресенье отразил атаку двух дронов, запущенных против него с подконтрольной хуситам территории на севере Йемена, сообщает Le Figaro со ссылкой на французский генштаб.
"Перехват и уничтожение этих двух характерных угроз" произошли в 110 км от йеменского порта Ходейда, находящегося под контролем повстанцев-хуситов, приводит издание данные военного командования.
Хуситы, пишет газета, в субботу угрожали атаковать любой корабль в Красном море, направляющийся в сторону Израиля, если население сектора Газа не получит чрезвычайную помощь.
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