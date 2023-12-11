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Дальнее зарубежье 11.12.2023 09:29

Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по морскому потенциалу, которая будет поставлять Украине корабли и транспортные средства, сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

"Новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что британский министр обороны Грант Шаппс в понедельник подтвердит передачу Киеву двух кораблей Королевского военно-морского флота для усиления возможностей Украины действовать на море.

"Поскольку Великобритания и Норвегия создают новую коалицию по морскому потенциалу, министр обороны Грант Шаппс объявит о закупке Украиной двух минно-поисковых судов класса Sandown (MCMV)", - уточнили в министерстве.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НОРВЕГИЯ, КОАЛИЦИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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