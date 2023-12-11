Иран планирует через пять лет отправить человека в космос

Тегеран через пять лет намерен отправить человека в космос, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на министра информационно-коммуникационных технологий Исламской республики Ису Зарепура.
"Согласно десятилетнему плану космической отрасли, отправка биокапсулы с астронавтом произойдет в перспективе в 2028 году", - сказал министр.
СМИ отмечают, что десятилетняя космическая программа Ирана была одобрена Высшим космическим советом в 2022 году. Исходя из намеченных в ней целей, на прошлой неделе с помощью отечественной ракеты-носителя "Салман" в космос была запущена отечественная биологическая капсула.
В рамках подготовки к запуску человека в космос биокапсула была испытана на способность обеспечивать условия жизни для живых организмов.
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