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Регион 11.12.2023 16:23

Иран планирует через пять лет отправить человека в космос

Тегеран через пять лет намерен отправить человека в космос, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на министра информационно-коммуникационных технологий Исламской республики Ису Зарепура.

"Согласно десятилетнему плану космической отрасли, отправка биокапсулы с астронавтом произойдет в перспективе в 2028 году", - сказал министр.

СМИ отмечают, что десятилетняя космическая программа Ирана была одобрена Высшим космическим советом в 2022 году. Исходя из намеченных в ней целей, на прошлой неделе с помощью отечественной ракеты-носителя "Салман" в космос была запущена отечественная биологическая капсула.

В рамках подготовки к запуску человека в космос биокапсула была испытана на способность обеспечивать условия жизни для живых организмов.

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Тэги: ИРАН, КОСМОС, ПЛАНЫ


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