Бельгия выступает за запрет продажи алмазов из РФ на рынках ЕС и G7

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб надеется, что государства-члены ЕС договорятся по двенадцатому пакету санкций против РФ, который включает запрет на импорт российских алмазов.
"Бельгия поддерживает сильную инициативу, направленную на работу по отслеживанию данных, которая помешает России продавать необработанные или обработанные алмазы на всем европейском рынке, а также на рынках стран G7", - сказала глава МИД Бельгии журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Она также отметила необходимость поддержки Евросоюзом Украины, назвав эту неделю важной для Киева, так как саммит ЕС 14-15 декабря будет рассматривать возможность выделения пакета макрофинансовой помощи в 50 млрд евро, вопрос о военной помощи, а также обсудит перспективу начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз.
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