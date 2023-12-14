Yelo Bank присоединился к «Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин»

Следуя стратегии корпоративной социальной ответственности, Yelo Bank сделал еще один шаг в поддержкуразвития человеческого капитала, присоединившись к WEPs(ПринципыООН по расширению прав и возможностей женщин). Эти принципы направлены на содействие равенствукак впрофессиональной жизни, так ив обществе,и представляют собой глобальную инициативу, разработанную структурой ООН.
ЗаместительПредседателяправленияYelo BankГюнай Джалилова подчеркнула, что банк разделяет позитивную миссию ООН: «В Yelo Bank мы гордимся тем, что присоединились к Принципам ООН. Женщины являются движущей силой общества и развития малого и среднего бизнеса. Мы рады поддержать их предпринимательский дух. Для нас равенство и инклюзивность - это не только слова, но и основные ценности,охватывающиевсе сферы деятельности, подразделения и департаменты нашего Банка. В рамках этого проекта мы стремимся создать возможности, которые помогут женщинам преодолеть барьеры, расширить их права и возможности и продвинуть их на руководящие позиции. Я верю, что это сотрудничество осветит путь к лучшему и более справедливому будущему, где каждый имеет возможность развиваться».
Следует отметить, что Yelo Bank активно поддерживает гендерное равенство внутри компании и реализует ряд проектов по образованию и профессиональному развитию женщин. Будучи участником WEPs, Банк стремится разработать план действий, который будетеще большеспособствовать гендерному равенству и позитивным изменениям.
Принципы расширения прав и возможностей женщин (WEPs) в Азербайджане реализуются в рамках проекта «Расширение экономических прав и возможностей женщин на Южном Кавказе» (WEESC II) Программы развития ООН. Проект финансируется«Швейцарским агентством развития и сотрудничества»и«Австрийским агентством развития».
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